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Новые законы в России ,  
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В России вступил в силу ГОСТ для сбитня, хреновухи и самогона

Единый ГОСТ для традиционных русских спиртных напитков вступил в силу с 1 января
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для производства традиционных спиртных русских напитков из натурального сырья, в том числе самогона, сбитня и хреновухи. Новые правила начали действовать с 1 января 2024 года.

Полное название документа — ГОСТ Р 56368-2022 «Напитки русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия», его приняли в 2022 году. Теперь технический регламент производства будет распространяться на такие напитки, как:

  • самогон,
  • сухарничек,
  • хреновуха,
  • березовка,
  • спотыкач,
  • медок,
  • кулер,
  • сбитень,
  • клюковка искристая.

К документу существует поправка относительно этикеток для хреновухи. Она вступит в силу с 25 февраля.

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Предыдущая версия ГОСТа была принята в 2015 году, 1 января 2016-го документ вступил в силу. Как поясняли RT в Росстандарте, ГОСТ был пересмотрен для расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье и с учетом необходимости разработки требований к ним.

Теги
ГОСТ алкоголь медовуха самогон
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