Единый ГОСТ для традиционных русских спиртных напитков вступил в силу с 1 января

В России вступил в силу ГОСТ для сбитня, хреновухи и самогона

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для производства традиционных спиртных русских напитков из натурального сырья, в том числе самогона, сбитня и хреновухи. Новые правила начали действовать с 1 января 2024 года.

Полное название документа — ГОСТ Р 56368-2022 «Напитки русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия», его приняли в 2022 году. Теперь технический регламент производства будет распространяться на такие напитки, как:

самогон,

сухарничек,

хреновуха,

березовка,

спотыкач,

медок,

кулер,

сбитень,

клюковка искристая.

К документу существует поправка относительно этикеток для хреновухи. Она вступит в силу с 25 февраля.

Предыдущая версия ГОСТа была принята в 2015 году, 1 января 2016-го документ вступил в силу. Как поясняли RT в Росстандарте, ГОСТ был пересмотрен для расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье и с учетом необходимости разработки требований к ним.