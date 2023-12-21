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Общество ,  
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Представитель ВОЗ в Москве сообщила о завершении работы в России

Глава представительства ВОЗ в Москве сообщила о завершении работы в России
Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович завершает миссию в Москве и уезжает работать в другую страну. Об этом она сообщила ТАСС.

«Я перехожу на новую должность, тоже представителя ВОЗ в другой стране», — сказала Вуйнович. Представитель ВОЗ добавила, что в январе на ее место придет новый человек, а сама она надеется уйти на пенсию через два года.

ВОЗ закроет офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Вуйнович была представителем ВОЗ в России с марта 2017 года. До этого на протяжении шести лет занимала такую же должность и возглавляла национальный офис организации в Казахстане.

В мае ВОЗ сообщила о закрытии офиса по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в Москве до начала 2024 года.

«Московский офис по НИЗ не мог принимать встречи, переводить фонды и так далее», — сказал тогда представитель организации (цитата по ТАСС). Было принято решение о передаче функций московского центра офису бюро в Копенгагене.

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Всемирная организация здравоохранения Москва завершение
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