Глава представительства ВОЗ в Москве сообщила о завершении работы в России

Представитель ВОЗ в Москве сообщила о завершении работы в России

Мелита Вуйнович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович завершает миссию в Москве и уезжает работать в другую страну. Об этом она сообщила ТАСС.

«Я перехожу на новую должность, тоже представителя ВОЗ в другой стране», — сказала Вуйнович. Представитель ВОЗ добавила, что в январе на ее место придет новый человек, а сама она надеется уйти на пенсию через два года.

Вуйнович была представителем ВОЗ в России с марта 2017 года. До этого на протяжении шести лет занимала такую же должность и возглавляла национальный офис организации в Казахстане.

В мае ВОЗ сообщила о закрытии офиса по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в Москве до начала 2024 года.

«Московский офис по НИЗ не мог принимать встречи, переводить фонды и так далее», — сказал тогда представитель организации (цитата по ТАСС). Было принято решение о передаче функций московского центра офису бюро в Копенгагене.