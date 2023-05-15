ВОЗ закроет офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве

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Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения закроет свой офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), расположенный в Москве, до начала 2024 года. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Решение приняли на специальной сессии, которую проводили по просьбе 30 государств — членов бюро. Большинство участников проголосовали за закрытие офиса. Его функции передадут офису бюро в Копенгагене.

Как отметили в ВОЗ, неинфекционные заболевания в настоящее время являются ведущей причиной смертности в европейском регионе организации, который охватывает 53 страны Европы и Центральной Азии. На четыре основных НИЗ — сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические респираторные заболевания — приходится почти 75% смертей в регионе.

Почти три четверти всех смертей в результате НИЗ в мире и 86% случаев преждевременной смерти 17 млн человек в возрасте до 70 лет приходятся на страны с низким или средним уровнем дохода. Основные факторы риска распространения таких заболеваний — употребление табака и алкоголя, недостаточная физическая активность, нездоровое питание, а также ограниченная доступность услуг по диагностике, лечению НИЗ и уходу за лицами, уже страдающими этими заболеваниями.