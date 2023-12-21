Минобороны сообщило об отражении 17 атак ВСУ на донецком направлении
За прошедшие сутки российские войска отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка (ДНР)», — говорится в сводке Минобороны за 21 декабря.
В ведомстве уточнили, что ВСУ на данном направлении потеряли до 210 военнослужащих и три пикапа. Также были поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90, три самоходные артиллерийские установки «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Также российские войска отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, нанесли огневое поражение по украинским войскам и технике в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны (ДНР), отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ на этих двух направлениях (запорожское и купянское) составили до 130 военнослужащих, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.
На краснолиманском направлении уничтожены до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20. На херсонском направлении — более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пушка «Гиацинт-Б».