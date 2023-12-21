Минобороны сообщило об отражении 17 атак ВСУ на донецком направлении

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За прошедшие сутки российские войска отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка (ДНР)», — говорится в сводке Минобороны за 21 декабря.

В ведомстве уточнили, что ВСУ на данном направлении потеряли до 210 военнослужащих и три пикапа. Также были поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90, три самоходные артиллерийские установки «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Также российские войска отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, нанесли огневое поражение по украинским войскам и технике в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны (ДНР), отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ на этих двух направлениях (запорожское и купянское) составили до 130 военнослужащих, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

На краснолиманском направлении уничтожены до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20. На херсонском направлении — более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пушка «Гиацинт-Б».