Два человека погибли при крушении дельтаплана в Ставропольском крае

Два человека погибли при крушении дельтаплана в Ставрополье

В Ставропольском крае разбился легкомоторный дельтаплан, в результате погибли два человека, сообщил в телеграм-канале глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

Летательный аппарат, по его словам, упал в районе поселка Мирный днем 21 декабря. По информации МЧС, крушение произошло в районе «Медовых водопадов» к югу от Пятигорска и к западу от Кисловодска около 14:00 по местному времени (совпадает с мск).

Погибшие дельтапланеристы — жители городов Лермонтов и Ставрополь, уточнил Бондаренко. Он добавил, что на место крушения дельтаплана уже прибыли спасатели.

На место также направили следователей Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. Они должны выяснить причины и обстоятельства происшествия.

В июле 2023 года в Ставропольском крае также упал дельтаплан. Бондаренко тогда говорил, что пострадали два человека. Как сообщал телеграм-канал «112», пострадавшие оказались в тяжелом состоянии.