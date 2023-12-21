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Урсула фон дер Ляйен поддержала возобновление охоты на волков

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен поддержала возобновление охоты на волков
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение возобновить охоту на волков, понизив их охраняемый статус, сообщила пресс-служба ЕК.

«Концентрация волчьих стай в некоторых регионах Европы стала настоящей опасностью, особенно для домашнего скота», — отметила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, власти должны найти решения для защиты биоразнообразия и обеспечить безопасность животных в сельской местности.

Согласно Директиве Евросоюза о среде обитания и Бернской конвенции, волки являются строго защищенным видом. Их нельзя отлавливать и убивать, если только животное не представляет опасности для людей или скота.

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В сентябре 2022 года журнал Bild сообщил, что любимая пони фон дер Ляйен по кличке Долли погибла после нападения на нее волка. Хищник похитил лошадь с пастбища в поместье главы ЕК в Бургдорф-Байнхорне в Нижней Саксонии. Погибшую пони обнаружил муж фон дер Ляйен.

Как пишет Financial Times, экологи выступили против решения возобновить охоту на волков. Депутат от голландской партии «Зеленых» Бас Эйкхаут заявил, что волк стал «политическим символом» и частью продолжающейся «атаки консерваторов» на природу. «Все постоянно говорят о лошади [фон дер Ляйен], <...> но существует и политическое давление со стороны парламента», — сказал он.

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По данным Еврокомиссии, самая большая популяция волков обитает в Италии. Германия находится лишь на шестом месте.

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Теги
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Волки лошадь охота
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