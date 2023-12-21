Герасимов рассказал о новых округах, армиях и частях в вооруженных силах

Герасимов рассказал о новых округах, армиях и частях в вооруженных силах

Валерий Герасимов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В российской армии появился ряд новых крупных воинских соединений, сообщил на брифинге начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам в Вооруженных силах России появились:

два стратегических территориальных объединения вооруженных сил: Московский и Ленинградский военные округа;

в Сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения;

три новых соединения появились в Воздушно-космических силах;

штатная численность увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

Герасимов также рассказал, что в части и подразделения вооруженных сил поступила новая военная техника.

Так, моряки получили «четыре подводные лодки и восемь надводных кораблей различных классов». В Сухопутные войска было «поставлено более 1,5 тыс. новых и модернизированных танков и около 3 тыс. боевых бронированных машин». В распоряжение ВКС поступило более 230 самолетов и вертолетов, свыше 80 средств противовоздушной обороны, а также более 20 тыс. беспилотников для разных задач.

19 декабря министр обороны Сергей Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире, акцентировав внимание на ее «передовом вооружении». Российские военные могут оперативно реагировать на действия любого возможного противника, добавил тогда глава оборонного ведомства.