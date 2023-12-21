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Минтранс заявил о достаточности самолетов «Аэрофлота» для полетов в Китай

Минтранс заявил, что самолетов «Аэрофлота» достаточно для полетов в Китай
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолетов «Аэрофлота», уже аккредитованных властями КНР, достаточно для перевозки пассажиров в Китай, в том числе тех, которые планировали лететь рейсами авиакомпании «Россия», сообщила пресс-служба Минтранса.

В ведомстве добавили, что продолжают работу с китайскими авиационными властями с тем, чтобы самолеты «России» могли выполнять полеты в аэропорт Пекина.

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Авиакомпания «Россия» 20 декабря объявила, что отменила рейсы в аэропорт Пекина из Владивостока на 22 декабря, Красноярска и Иркутска на 21 декабря. Из столицы Приморья в Пекин рейсы должны были начаться с 18 декабря, из Красноярска — с 19-го.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, аэропорт Дасин 15 декабря уведомил «Россию» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла на встречу», — прокомментировали отмену рейсов в компании.

Пассажиров пересадили на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.

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Теги
международные рейсы Пекин Аэрофлот
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