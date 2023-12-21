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В Богородском районе Москвы построят 120 тыс. кв. м жилья по реновации

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В районе Богородское Восточного административного округа Москвы активно ведутся работы по строительству новых жилых комплексов в рамках программы реновации — по планам столичных властей, здесь будет возведено свыше 120 тыс. кв. м нового жилья. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свое время район активно застраивался пятиэтажными домами, поэтому сейчас в Богородском достаточно много жилых зданий обозначено под снос — без малого 150 строений. Также в районе намечено семь стартовых площадок для возведения современных МКД, куда будут переселены жители близлежащих хрущевок.

По словам вице-мэра Бочкарева, одновременная работа сразу на нескольких стартовых площадках «позволяет ускорить переселение людей из старого в новое комфортное жилье». Проектированием и строительством занимается в том числе инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

Павел Дудулин, исполнительный директор по девелопменту «Мосинжпроекта», раскрыл детали текущих работ. Так, в активном проектировании находятся стартовые площадки микрорайона 15-16Б: на территории почти 42 га будет снесено 20 старых домов и построено 14 современных зданий переменной этажности, а также вся необходимая социальная и прочая инфраструктура.

Подробнее о промежуточных итогах реновации, которая проходит в столице уже шесть лет, можно узнать из уличной выставки «Москва меняется», которая открылась на Страстном бульваре 11 декабря и продлится до 24 декабря. На ней представлены основные итоги работы Стройкомплекса Москвы за 2023 год.

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Теги
реновация Москва ВАО Андрей Бочкарев
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