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«Росводоканал» рассказал об отбитой хакерской атаке

«Росводоканал» опроверг ущерб IT-инфраструктуре после атаки хакеров

Ресурсы «Росводоканала» подверглись кибератаке, но специалистам удалось ее отразить, вся инфраструктура работает в штатном режиме, сообщили РБК в департаменте по связям с общественностью компании.

«Подтверждаем факт DDоS-атаки в начале этой недели. Производственная деятельность на протяжении всего времени осуществлялась непрерывно и в штатном режиме. Ущерб IT-инфраструктуре отсутствует», — уточнили в департаменте.

Утечек и потерь данных не было, добавили в компании.

Ранее издание «Украинские новости» со ссылкой на источники сообщило, что хакеры группировки Blackjack провели кибератаку на ресурсы «Росводоканала» и нанесли значительный ущерб ее IТ-инфраструктуре.

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По данным «Росводоканала» на начало 2022 года, на долю компании приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения России, обслуживаемого частными операторами. Десять его предприятий, в частности, обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн пользователей в Омске, Оренбурге, Тюмени, Краснодаре и еще ряде городов.

30 октября хакеры взломали сайт Национальной системы платежных карт — оператора российской платежной системы «Мир». Представитель компании отметил, что получить доступ к системам компании через сайт невозможно, поскольку ее серверы и центры обработки данных не имеют доступа в интернет. Хакерская атака не затронула обработку платежей по банковским картам и денежные операции.

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«Росводоканал» хакерская атака DDoS-атака новости Украина
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