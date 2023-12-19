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Политика ,  
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Задержанной в Киргизии российской активистке вынесли приговор в России

Суд дал активистке Алене Крыловой 2 года за участие в экстремистском сообществе

Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы активистку Алену Крылову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за участие в экстремистском сообществе. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Крыловой вынесли приговор по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), которая предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Также суд назначил Крыловой ограничение свободы на полгода. Срок будет отсчитываться после ее освобождения из колонии.

В Киргизии арестовали российскую активистку Алену Крылову
Политика
Алена Крылова

Алена Крылова — участница организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). В июне ее задержали, а затем арестовали в Киргизии. Позже Крылову передали российской стороне, предоставлсять ей политическое убежище власти Киргизии не стали.

Крылова проходила по делу о сообществе «Левое сопротивление». Оно было возбуждено в 2021 году. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества, еще пятерых активистов, включая Крылову, следствие считает участниками организации. В ноябре 2022-го ее занесли в реестр террористов и экстремистов, после чего объявили в розыск.

По данным следствия, Полюдова не позже октября 2017 года, «негативно относясь к существующей в Российской Федерации системе государственной власти и ее федеративному устройству», создала экстремистское сообщество «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и «публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности». Другие участники сообщества, как утверждали следователи, выполняли функциональные обязанности, организовывая пикеты, митинги и шествия, направленные на дискредитацию органов власти.

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Теги
экстремизм экстремистская организация активисты приговор
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