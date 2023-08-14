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Владелец La Stampa и The Economist приобрел 15% акций Philips

Концерн Exor N.V. приобрел 15% акций Philips
Фото: Hermann J. Knippertz / IMAGO / Global Look Press
Фото: Hermann J. Knippertz / IMAGO / Global Look Press

Инвестиционный холдинг Exor N.V. приобрел 15% акций Philips. О сделке сообщила Exor.

Купив пакет акций компании, Exor стала крупнейшим долгосрочным инвестором Philips и получила право предлагать одного члена в ее наблюдательный совет. Условиями соглашения предусмотрено право Exor увеличивать долю до 20%.

Сделка стала следствием решения Exor, которую контролирует семья итальянских миллиардеров Аньелли, инвестировать средства в секторы здравоохранения и технологий. Компания приобрела акции Philips на бирже, а также в результате соглашения «с крупным финансовым учреждением», говорится в сообщении.

Стоимость сделки составила около €2,6 млрд ($2,8 млрд), подсчитал Reuters. На фоне сообщения о сделке акции Philips росли, на дневном максимуме показав рост более чем на 5%, до €20,73. На момент публикации заметки акция Philips стоила чуть более €19. Акции Exor показали небольшое падение — около 0,5%.

В 2021 году компания Philips отозвала несколько миллионов аппаратов для искусственной вентиляции легких из-за опасений, что тип пены, который используется в аппаратах для того, чтобы приглушать звук работающих машин, может разлагаться, выделяя токсичные пары. Акции компании, которые тогда торговались по цене в районе €40 за штуку, к октябрю 2022 года упали до минимума в €11,6 за бумагу. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении компании, к ней подан ряд коллективных и индивидуальных исков. В результате компания зарезервировала €575 млн на покрытие потенциальных судебных издержек по этому делу.

Джованни Аньелли стоял у истоков итальянского автоконцерна Fiat, а позднее семья инвестировала в Ferrari, Aston Martin и Chrysler. Последний был выкуплен Fiat в 2009 году, а в 2021 году Fiat Chrysler Automobiles слилась с французской PSA Group (Peugeot, Citroen, Opel). Семья Аньелли также владеет футбольным клубом «Ювентус», является мажоритарным акционером в газете La Stampa и журнале The Economist.

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