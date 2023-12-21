В Краснодаре свыше 150 домов остались без электричества

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В Краснодаре без электричества остались жильцы 151 дома из-за аварии на подстанции, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города в телеграм-канале.

«В зону отключения попали также детские сады № 68, 84, 65, 128, 105, а также школа № 10», — говорится в сообщении.

С последствиями аварии разбираются специалисты АО «Электросети Кубань», уточнили в МЦУ.

В середине декабря на регионы России обрушился циклон «Ваня». По данным синоптиков, он возник над Молдавией, после чего двинулся в сторону Москвы и Поволжья. Позднее циклон переместился в южные регионы России.

По данным Минэнерго на 6:00 мск 21 декабря, в ДНР и ЛНР без электроснабжения из-за непогоды остаются больше 100 тыс. жителей: 44,6 тыс. человек в Донецкой народной республике и 57,3 тыс. человек — в Луганской. В ведомстве уточнили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.