Tele2 объяснил сообщения жителям Казахстана о морозах до 380 градусов

Жителям Казахстана пришли сообщения о морозах до 380 градусов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жители Северо-Казахстанской области (СКО) получили сообщения о заморозках до минус 380 градусов, передает казахстанское издание Tengrinews.

«08.12.23 на территории СКО сильный мороз до -380 °C. Отмена занятий 0–11 классы», — говорилось в сообщении, которое получили абоненты сотового оператора Tele2 8 декабря от службы 112.

В пресс-службе Tele2 назвали случившееся технической ошибкой. «В рассылке значок градуса (°) был заменен на 0. После обнаружения некорректной цифры всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, было отправлено исправленное сообщение», — отметили в компании.

Там также объяснили, что отправителем данных является 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), а Tele2 выступает как инструмент передачи сообщений.

Согласно прогнозам Казгидромета, 8 декабря в Северо-Казахстанской области ожидались морозы в 30–35 градусов днем и 36-41 градус ночью. На 9 декабря в том же регионе синоптики прогнозировали до минус 35–40 градусов ночью, минус 25–30 градусов днем, а также юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.