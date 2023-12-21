Захарова назвала вбросами данные о шпионах у Фарерских островов

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Распространяемые в СМИ данные о шпионаже российских рыбаков направлены на разрушение отношений между Россией и Фарерскими островами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову.

«Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — заявила она.

По словам Захаровой, в основе «многолетнего взаимодействия Российской Федерации с Фарерскими островами» лежит Соглашение между правительством СССР и правительствами Дании и Фарерских островов, которые совместно выступают в качестве второй стороны, «О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами» от 1977 года.

«В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон», — отметила она, добавив, что квоты на 2024 год были согласованы в декабре.

О том, что российские рыбаки могут «шпионить за Западом через Фарерские острова», в начале декабря заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флеминг Сплидсбуэль. Его комментарий опубликовала на своем сайте государственная телерадиокомпания Danmarks Radio.

Ученый отметил, что продление соглашения между Фарерскими островами и Россией «ставит Данию в глупое положение», поскольку регулирование рыболовства — часть «политики безопасности», а на Москву надо «оказывать давление».

Весной государственные каналы Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии показали документальный фильм «Теневая война». В нем утверждалось, что российские траулеры ведут разведку, а среди сотрудников российских загранучреждений в странах Северной Европы есть шпионы.

В ответ посол России в Дании Владимир Барбин сказал, что российские рыбаки действуют «максимально прозрачно» и только в рамках закона тех стран, в чьих водах ведется промысел, а Москва никогда не была врагом Копенгагена.