 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова назвала вбросами данные о шпионах у Фарерских островов

МИД назвал вбросом сообщения о шпионаже российских рыбаков в водах Фарер
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Распространяемые в СМИ данные о шпионаже российских рыбаков направлены на разрушение отношений между Россией и Фарерскими островами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову.

«Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — заявила она.

По словам Захаровой, в основе «многолетнего взаимодействия Российской Федерации с Фарерскими островами» лежит Соглашение между правительством СССР и правительствами Дании и Фарерских островов, которые совместно выступают в качестве второй стороны, «О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами» от 1977 года.

«В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон», — отметила она, добавив, что квоты на 2024 год были согласованы в декабре.

Захарова заявила о переходе Северной Европы под контроль США
Политика
Мария Захарова

О том, что российские рыбаки могут «шпионить за Западом через Фарерские острова», в начале декабря заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флеминг Сплидсбуэль. Его комментарий опубликовала на своем сайте государственная телерадиокомпания Danmarks Radio.

Ученый отметил, что продление соглашения между Фарерскими островами и Россией «ставит Данию в глупое положение», поскольку регулирование рыболовства — часть «политики безопасности», а на Москву надо «оказывать давление».

Читайте на РБК Pro
Расставаться с партнером или нет: 19 признаков здоровых отношений
Почему закупать качественный трафик по старым ценам уже не получится
Хандра: как пережить холода без вреда для здоровья
Какие руководители нужны бизнесу в 2024 году, а какие окажутся вне игры

Весной государственные каналы Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии показали документальный фильм «Теневая война». В нем утверждалось, что российские траулеры ведут разведку, а среди сотрудников российских загранучреждений в странах Северной Европы есть шпионы.

В ответ посол России в Дании Владимир Барбин сказал, что российские рыбаки действуют «максимально прозрачно» и только в рамках закона тех стран, в чьих водах ведется промысел, а Москва никогда не была врагом Копенгагена.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Персоны
МИД Россия Дания Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова заявила, что России надоели голословные обвинения Санду
Политика
Захарова назвала западные самолеты на Украине законной целью
Политика
В МИД России вызвали послов Финляндии и Австралии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Окно в исламский банкинг: что изменит новый закон для российских компаний Pro, 12:40
Как «медицина будущего» приходит в московские поликлиники Город, 12:39
Philips начала отзыв аппаратов МРТ из-за риска их взрыва во время работы Технологии и медиа, 12:37
Курс евро впервые почти за два месяца поднялся выше ₽101 Инвестиции, 12:33
«Росводоканал» рассказал об отбитой хакерской атаке Политика, 12:32
Захарова назвала вбросами данные о шпионах у Фарерских островов Политика, 12:30
Европейский суд признал незаконным запрет клубам выступать в Суперлиге Спорт, 12:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российская компания BitСluster запустит дата-центр для майнинга в Эфиопии Крипто, 12:27
«Наркотик старта» или способ бросить: как работают вейпы — New Scientist Pro, 12:18
Умер племянник Иосифа Сталина Общество, 12:07
Курс евро превысил ₽100 впервые с 7 декабря Инвестиции, 12:04
Евросоюз запретил российские алмазы. Что будет с акциями АЛРОСА Pro, 12:00
Астана передаст России задержанного по запросу США Кислицина Политика, 11:56
NYT узнал о требовании 16 штатов США не допустить Трампа к выборам Политика, 11:52