Артисты ответили на данные о массовом заражении гриппом на «Песне года»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Большинство российских исполнителей, участвовавших в фестивале «Песня года», чувствуют себя хорошо. Об этом РБК сообщили сами артисты и их представители после публикации сообщений о массовом заражении гриппом на мероприятии.

О том, что российские артисты массово заболели гриппом после церемонии награждения премией «Песня года — 2023» и новогоднего вечера «Жара», ранее сообщил телеграм-канал Mash. Среди заболевших, по его данным, телеведущая Лера Кудрявцева, певица Лариса Долина и коллектив RASA. Канал писал со ссылкой на менеджеров, что многие участники «Песни года» чихали и кашляли. Ситуация, по его данным, повторилась и на «Жаре».

Представитель певицы Клавы Коки сообщил РБК, что артистка не болеет и «все хорошо».

«Из 50 артистов, участвующих в «Песне года», мне известно о четверых заболевших. Это массово? Не знаю. Алсу чувствует себя хорошо», — сообщил РБК директор певицы Сергей Фадеев.

Певица Лолита Милявская также рассказал РБК, что она здорова. «Первый раз об этом слышу. Я сразу в тур уехала после съемки. И больных не видела совсем», — сказала она.

«У меня все шикарно, слава Богу!» — сообщил РБК певец Сосо Павлиашвили.

Представительница Филиппа Киркорова в свою очередь заявила, что исполнитель «не может позволить себе такую роскошь — болеть». Киркоров, по ее словам, продолжает работать и участвовать в съемках.

«Нормально всё. На съемке», — сообщила РБК представитель Николая Баскова.

Представитель Стаса Михайлова также сказала, что артист здоров и выступает.

С исполнительницей MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бо́йко) также все хорошо, заверила РБК ее представитель. Об этом же заявили представитель Хабиба (настоящее имя — Хабиб-Рахман Шарипов) и помощник Юлианны Карауловой.

PR-директор группы Dabro, а также представители Дмитрия Маликова и Ирины Дубцовой отказались от комментариев.

Новогодняя съемка фестиваля «Песня года» проходила 2 декабря в московском спортивном комплексе «Мегаспорт». Авторы песен, прозвучавших в программе «Песни года», становятся обладателями почетных памятных дипломов, также ежегодно вручаются специальные призы. Как уточнили ТАСС организаторы, запись концерта покажут на телевидении 1 и 2 января.

Новогодний концерт «Жара» проходил 11 декабря в Crocus City Hall в Москве.