 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Италии назвала проблемой «исламизацию» Европы

Премьер Италии: в Европе идет процесс исламизации, далекий от ее ценностей
Культура ислама несовместима с европейскими ценностями, а исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, заявила итальянский премьер Мелони. Ранее она призывала приостановить прием иммигрантов-мусульман.
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Исламская культура и ценности имеют «проблему совместимости» в Европе, где в настоящее время идет процесс исламизации. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам выступления на съезде ее партии «Братья Италии».

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где применяется исламское право. В Европе идет процесс исламизации, который далек от ценностей нашей цивилизации», — заявила она.

Вместе с Мелони в съезде партии принимал участие британский премьер-министр Риши Сунак, который выразил озабоченность наплывом беженцев в Европу. «Если мы не решим эту проблему [миграции], цифры будут увеличиваться. Это подорвет наши страны и нашу способность помогать тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи», — сказал он.

Также Сунак призвал «при необходимости» модернизировать европейские законы, регулирующие предоставление убежищ.

В Копенгагене пройдет акция против исламизации Европы
Политика

Мелони не в первый раз поднимает вопрос о проблеме исламизации Европы. Так, еще до своего премьерства она неоднократно связывала распространение ислама с ростом терроризма. В 2016 году Мелони представила Палате депутатов законопроект «о введении преступления за исламский фундаментализм», а также множество раз призывала к немедленной приостановке приема иммигрантов-мусульман.

В 2019 году Мелони написала предисловие к «Первому докладу об исламизации Европы», который был представлен аналитическим центром Farefuturo Foundation. В нем она выразила опасения, что однажды в одной из европейских стран может прийти к власти радикальная исламистская партия, наподобие «Братьев-мусульман» (движение признано в России террористическим и запрещено).

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони в конце сентября прошлого года выиграла парламентские выборы в стране. Кроме указанной партии (набрала 26,2%) в нее входят правые «Лига» и «Вперед, Италия» (получили 8,9 и 8% соответственно). Всего коалиция набрала более 43% голосов, что обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента. Премьером Италии Мелони была избрана месяц спустя.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джорджа Мелони исламисты Ислам Италия Европа
Материалы по теме
Смогут ли противники ислама прийти к власти в Нидерландах
Политика
В МВД Франции обеспокоились возрождением угрозы исламистского терроризма
Политика
Нарышкин заявил о намерении США подорвать власть Асада через исламистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
В Мексике 12 человек погибли после нападения на гостиницу Salvatierra Общество, 00:31
Spotify и Cisco ликвидировали свои компании в России Бизнес, 00:29
Костомаров исполнил золотой олимпийский номер с Навкой Спорт, 00:22
Костомаров исполнил золотой олимпийский номер с Навкой Спорт, 00:06
Число россиян в отпуске за свой счет стало рекордным за 10 лет Экономика, 00:00
Wildberries вышел на китайский рынок Технологии и медиа, 00:00
Власти одобрили ввод ограничений на перевод денег без открытия счета Финансы, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эстония получила партию артиллерийских самоходных орудий от Южной Кореи Политика, 17 дек, 23:52
СБУ возбудила дело после данных о прослушке в кабинете Залужного Политика, 17 дек, 23:42
Глава МВФ оценила, сколько Украина «продержится» без западной помощи Политика, 17 дек, 23:38
Al-Arabiya сообщил о 90 погибших после удара по лагерю на севере Газы Политика, 17 дек, 23:17
Премьер Италии назвала проблемой «исламизацию» Европы Политика, 17 дек, 22:58
Болгария назвала решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене Политика, 17 дек, 22:55
В Сирии сообщили об израильском обстреле окрестностей Дамаска Политика, 17 дек, 22:50