Премьер Италии назвала проблемой «исламизацию» Европы

Культура ислама несовместима с европейскими ценностями, а исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, заявила итальянский премьер Мелони. Ранее она призывала приостановить прием иммигрантов-мусульман.

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Исламская культура и ценности имеют «проблему совместимости» в Европе, где в настоящее время идет процесс исламизации. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам выступления на съезде ее партии «Братья Италии».

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где применяется исламское право. В Европе идет процесс исламизации, который далек от ценностей нашей цивилизации», — заявила она.

Вместе с Мелони в съезде партии принимал участие британский премьер-министр Риши Сунак, который выразил озабоченность наплывом беженцев в Европу. «Если мы не решим эту проблему [миграции], цифры будут увеличиваться. Это подорвет наши страны и нашу способность помогать тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи», — сказал он.

Также Сунак призвал «при необходимости» модернизировать европейские законы, регулирующие предоставление убежищ.

Мелони не в первый раз поднимает вопрос о проблеме исламизации Европы. Так, еще до своего премьерства она неоднократно связывала распространение ислама с ростом терроризма. В 2016 году Мелони представила Палате депутатов законопроект «о введении преступления за исламский фундаментализм», а также множество раз призывала к немедленной приостановке приема иммигрантов-мусульман.

В 2019 году Мелони написала предисловие к «Первому докладу об исламизации Европы», который был представлен аналитическим центром Farefuturo Foundation. В нем она выразила опасения, что однажды в одной из европейских стран может прийти к власти радикальная исламистская партия, наподобие «Братьев-мусульман» (движение признано в России террористическим и запрещено).

Коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони в конце сентября прошлого года выиграла парламентские выборы в стране. Кроме указанной партии (набрала 26,2%) в нее входят правые «Лига» и «Вперед, Италия» (получили 8,9 и 8% соответственно). Всего коалиция набрала более 43% голосов, что обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента. Премьером Италии Мелони была избрана месяц спустя.