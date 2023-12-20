Главного финансиста центральной таможни отправили под домашний арест

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Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника финансово-бухгалтерской службы Центрального таможенного управления (ЦТУ) ФТС Василия Филатова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Полковник Филатов будет под домашним арестом до 2 февраля 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы. Пресс-служба не привела подробности дела.

По информации телеграм-канала «112» Филатов совершил преступление в составе организованной группы, он прослужил в таможенных органах более 12 лет.

В регион деятельности Центрального таможенного управления входят территории 18 регионов: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Москва.

В марте ФСБ задержала по делу о взятках в размере около 4 млн руб. генерала, замначальника ЦТУ Александра Беглова и майора, начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Источник РБК сообщил, что при обысках у них изъяли более 40 млн руб., а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы, в частности часы.

В декабре суд арестовал еще одного фигуранта дела — главу компании «Авиаброкер» Станислава Галлямова. Он, по данным «Коммерсанта», собирался дать взятку руководству таможни в Шереметьево, а Беглов должен был стать посредником.