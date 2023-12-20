В Германии не нашли доказательств нападения на лидера АдГ и закрыли дело

Тино Хрупалла (Фото: Thomas Koehler / dpa / Global Look Press)

Прокуратура немецкого Ингольштадта (земля Бавария) закрыла дело о нападении на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалло, сообщает Die Zeit.

Следователи не обнаружили «конкретных признаков инъекции или интоксикации» у политика, поэтому не смогли доказать, что это было нападение. В прокуратуре предполагают, что прокол на плече Хрупалло глубиной до 5 мм сделали булавкой.

Политика отвезли в больницу после инцидента на митинге в начале октября. В партии заявили, что на Хрупалло напали, предположительно, сделав укол шприцем. По словам его однопартийца Катрин Эбнер-Штайнер, на месте происшествия нашли шприц, однако официальных подтверждений этого не было.

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в стране. Ее основали в феврале 2013 года. Она занимает 79 из 736 мест в немецком парламенте.

В день инцидента рядом с местом, где проходило мероприятие АдГ, был митинг противников партии, в котором участвовали сторонники Христианско-социального союза (ХСС), Левой партии и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Митинги проходили перед выборами в местный парламент.