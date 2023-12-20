Сотрудника метро уволят после падения льда с крыши у «Смоленской»
Сотрудника метро, отвечавшего за очистку кровли у станции «Смоленская», уволят после того, как две женщины пострадали при падении ледяной глыбы, сообщает столичный департамент транспорта.
«По итогам внутренней проверки после инцидента у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранен сотрудник мосметро, который отвечал за очистку кровли», — говорится в публикации.
В департаменте добавили, что процесс его увольнения по статье уже инициирован. Мосметро усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров, заверила пресс-служба.
Утром 20 декабря две женщины пострадали при падении глыбы льда возле выхода у метро «Смоленская». По данным «РИА Новости», одна из пострадавших потеряла сознание.
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