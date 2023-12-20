Дептранс: сотрудника метро уволят после инцидента с падением льда у «Смоленской»

Сотрудника метро уволят после падения льда с крыши у «Смоленской»

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Сотрудника метро, отвечавшего за очистку кровли у станции «Смоленская», уволят после того, как две женщины пострадали при падении ледяной глыбы, сообщает столичный департамент транспорта.

«По итогам внутренней проверки после инцидента у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранен сотрудник мосметро, который отвечал за очистку кровли», — говорится в публикации.

В департаменте добавили, что процесс его увольнения по статье уже инициирован. Мосметро усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров, заверила пресс-служба.

Утром 20 декабря две женщины пострадали при падении глыбы льда возле выхода у метро «Смоленская». По данным «РИА Новости», одна из пострадавших потеряла сознание.

Ранее в подмосковных Люберцах четыре человека получили травмы при сходе льда и снега с крыши военкомата.

Троих доставили в больницу: одного в состоянии средней степени тяжести, другого — в тяжелом состоянии, последний от госпитализации отказался, сообщили РБК в областном минздраве.

Подмосковная прокуратура начала проверку.