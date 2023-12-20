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Политика ,  
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Кремль назвал архиважной принятую Генассамблеей ООН резолюцию

Песков: принятие резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма — хорошая новость
Фото: Evan Schneider / UN Photo / Global Look Press
Фото: Evan Schneider / UN Photo / Global Look Press

Принятие Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма — хорошая новость, в Кремле приветствуют это решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы приветствуем тех, кто присоединился. Это архиважная тема, особенно для современного мира. Принятие таких деклараций чрезвычайно важно», — сказал Песков.

19 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в том числе Китай, Бразилия и Израиль. США, Канада, Япония, Германия и Украина высказались против, еще 14 государств воздержались от голосования.

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
Политика
Фото:un.org

Резолюция состоит из 74 пунктов. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с пропагандой нацизма. Документ «безоговорочно осуждает» отрицание холокоста и попытки сделать это, проявления религиозной нетерпимости, преследования или насилия в отношении отдельных лиц либо общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Резолюцию поддержал Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который обсуждает вопросы соблюдения прав человека. Организация принимает подобные документы с 2005 года, они носят рекомендательный характер.

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Теги
Дмитрий Песков Генассамблея ООН борьба с героизацией нацизма Россия
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