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Общество ,  
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Власти Петербурга пообещали материальную помощь жильцам рухнувшего дома

Губернатор Беглов: жильцы рухнувшего дома получат материальную помощь
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Лишившимся жилья после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга выплатят материальную помощь, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Жителей эвакуировали, разместили в одной из гостиниц, без паники, покормили, напоили. Им будет оказана соответствующая материальная помощь, сейчас уже составлен план на выделение квартир», — заявил он.

Ночью 20 декабря на Гороховой улице обрушилось шестиэтажное жилое здание. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку дом успели расселить. Последний человек выехал из обрушившегося здания «буквально вчера», сообщил Беглов.

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Фото:chp_donskoy / VK

Людей, проживающих в соседнем доме № 71, экстренно эвакуировали, разместив в общежитии и гостинице «Смольнинская». Правительство города организовало оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения, его возглавил губернатор.

Движение по Гороховой улице приостановили, на месте происшествия работают около 100 сотрудников МЧС и 40 единиц специальной техники.

Прокуратора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения дома.

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Беглов также рассказал, что кинологические расчеты МЧС обнаружили под завалами дома хомяков. «Собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина, там оказались местные хомячки в клетке», — отметил он.

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Санкт-Петербург обрушение дома материальная помощь
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга

19 мая 1956 года
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