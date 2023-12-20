Власти Петербурга пообещали материальную помощь жильцам рухнувшего дома

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Лишившимся жилья после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга выплатят материальную помощь, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Жителей эвакуировали, разместили в одной из гостиниц, без паники, покормили, напоили. Им будет оказана соответствующая материальная помощь, сейчас уже составлен план на выделение квартир», — заявил он.

Ночью 20 декабря на Гороховой улице обрушилось шестиэтажное жилое здание. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку дом успели расселить. Последний человек выехал из обрушившегося здания «буквально вчера», сообщил Беглов.

Людей, проживающих в соседнем доме № 71, экстренно эвакуировали, разместив в общежитии и гостинице «Смольнинская». Правительство города организовало оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения, его возглавил губернатор.

Движение по Гороховой улице приостановили, на месте происшествия работают около 100 сотрудников МЧС и 40 единиц специальной техники.

Прокуратора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения дома.

Беглов также рассказал, что кинологические расчеты МЧС обнаружили под завалами дома хомяков. «Собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина, там оказались местные хомячки в клетке», — отметил он.