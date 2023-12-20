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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава МИД Ирана провел встречу с лидером ХАМАС в Катаре

Министр иностранных дел Ирана встретился с главой политбюро ХАМАС в Катаре
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Хосейн Амир Абдоллахиян и Исмаил&nbsp;Хания (слева направо)
Хосейн Амир Абдоллахиян и Исмаил Хания (слева направо) (Фото: MFAIran / Telegram)

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре, сообщил иранский МИД в своем телеграм-канале.

«Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с главой политбюро ХАМАС в столице Катара Дохе. В ходе переговоров стороны обсудили политическую ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также последние события в мире», — говорится публикации.

Министр выразил поддержку палестинскому народу, отметив его «героическое сопротивление», а также осудил США за союзнические отношения с Израилем.

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Фото:Gil Eliyahu / Reuters

Как сообщило агентство IRNA, во время переговоров глава ХАМАС подчеркнул, что группировка сохраняет силы, несмотря на наступление Израиля. По его словам, палестинскому «сопротивлению» удалось нанести противнику тяжелые потери.

Визит иранского министра в Катар не анонсировался, МИД сообщил о нем по факту прибытия Абдоллахияна в Доху.

Предыдущая встреча главы иранского внешнеполитического ведомства и Хании прошла 23 ноября, также в Дохе. Тогда они обсудили обстановку в секторе Газа и выполнение условий действовавшего в то время гуманитарного перемирия между ХАМАС и Израилем. 

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Теги
Иран ХАМАС Катар МИД Ирана
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