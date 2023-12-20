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Бразилия обогнала США по поставкам кукурузы в Китай

Bloomberg: Бразилия обогнала США по поставкам кукурузы в Китай
Фото: Dirceu Portugal / Keystone / Global Look Press
Фото: Dirceu Portugal / Keystone / Global Look Press

Бразилия опередила США по экспорту кукурузы в Китай, пишет агентство Bloomberg. По его данным, это произошло всего через один год после получения одобрения Вашингтона на поставки из южноамериканской страны.

Агентство со ссылкой на таможенные данные отмечает, что за 11 месяцев объем экспорта кукурузы из Бразилии в Китай достиг 8,79 млн тонн, или 40% от общего объема в 22,18 млн тонн, в то время как американские поставки составили 6,5 млн тонн или почти 30% от общего объема, что более чем вдвое меньше, чем годом ранее.

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Политика
Фото:РИА Новости / Getty Images
Китай стремился диверсифицировать поставщиков из-за роста объемов закупок, и это совпало с рекордным урожаем в Бразилии, пишет Bloomberg. По его данным, в последние три года Пекин пытался удовлетворить спрос сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности, поэтому импорт превысил 20 млн тонн.

«В Бразилии был небывалый урожай, и кукуруза у них была дешевой, — приводит агентство комментарий аналитика Shanghai JC Intelligence Co Черри Чжан. — У этих стран также дружеские отношения». Трейдеры забронировали большое количество зерна из Бразилии в начале 2023 года, и теперь эти грузы прибывают, сказала она, добавив, что общий объем импорта кукурузы в ноябре был самым высоким с 2005 года.

Агентство отмечает, что в 2022 году Китай подписал соглашение с Бразилией о закупке кукурузы, первая партия которой прибыла в январе. Согласно оценкам Shanghai JC, импорт из Бразилии в декабре составит не менее 1,5 млн тонн и, вероятно, останется высоким в 2024 году.

Снижение цен на кукурузу в Чикаго и логистические проблемы, ограничивающие бразильский экспорт, могут начать подталкивать трейдеров вернуться к поставкам из США, приводит Bloomberg оценку трейдеров и аналитиков. Агентство приходит к выводу, что поставщикам придется бороться со слабым внутренним рынком в Китае, так как фьючерсы на кукурузу на Даляньской товарной бирже упали на 16% в 2023 году и достигли самого низкого уровня более чем за три года.

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Теги
Бразилия Китай США кукуруза
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