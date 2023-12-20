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Политика ,  
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Президентская библиотека показала шифровку 1941 года о войне с Германией

Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о скором начале войны с Германией

Руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР вечером 21 июня 1941 года получило телеграмму из Ленинградской области с предупреждением о скором начале войны с нацистской Германией. Копию архивного документа впервые опубликовала Президентская библиотека.

В телеграмме, направленной наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову (1941, 1943 — 1946) от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна говорится, что «[по] данным агента «Чернова» 20 июня [1941 года] утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно».

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Политика
Фото:Hulton Archive / Getty Images

Также в телеграмме сказано, что «Чернов» во время беседы с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом выяснил, что «положение весьма напряженное и военные действия ожидаются [в] ближайшие 2-4 дня, причем инициатива будет принадлежать Германии».

Эти сведения Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым виделся в Москве, следовало из телеграммы. Списки находящихся в Ленинграде немецких специалистов после этого направили в консульство, сообщил Куприн Меркулову.

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Теги
СССР НКВД фашисты Германия Великая Отечественная война телеграмма
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