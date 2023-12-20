Власти Испании купят до 10% в Telefonica из-за увеличения доли Саудовской Аравии

Испания купит до 10% в Telefonica из-за увеличения доли Саудовской Аравии

Испанская инвестиционная компания Sepi купит до 10% акций местной телекоммуникационной компании Telefonica SA примерно за $2,2 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Испании.

Этот шаг вызван стремлением защитить актив в условиях, когда позиции в компании укрепляет Саудовская Аравия. Мера призвана обеспечить «большую стабильность акционеров» и защитить «стратегические возможности» Telefonica, заявили в правительстве.

В сентябре о планах купить такую же долю примерно за $2,2 млрд объявила саудовская Saudi Telecom. Председатель ее совета директоров — представитель династии саудитов, принц Мохаммед бен Халед аль-Абдалла-аль Фейсал

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) — государственный промышленный холдинг Испании, подконтрольный Минфину страны. Компания используется как стратегический инструмент для реализации политики правительства в отношении государственного корпоративного сектора, говорится на ее сайте.

Как отмечает Bloomberg, в случае, если Sepi первой приобретет 10% акций Telefonica, испанское правительство станет ее крупнейшим акционером, обойдя Blackrock, Caixabank и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, сообщил, что сделку будут проводить по частям в течение двух месяцев, источником финансирования покупки послужит эмиссия долговых ценных бумаг.

Telefonica — международная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Мадриде. Компания была создана в 2024 году и вплоть до либерализации рынка в 1997-м была единственным оператором телефонной связи в стране.

Telefonica была национализирована испанским правительством после Второй мировой войны. В середине 1980-х власти начали приватизацию компании. Последняя доля, принадлежавшая государству, была продана более 20 лет назад, отмечает Bloomberg.