Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Центр построят в селе Веселое неподалеку от Сочи. Также в Свердловской области появятся центры по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту, а на Дальнем Востоке — центры единоборств, хоккея, плавания, гимнастики и бокса

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Национальный центр подготовки сборных России по футболу должен появиться в Сочи, соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент поручил правительству вместе с администрацией Краснодарского края и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» передать участки в селе Веселое Российскому футбольному союзу (РФС).

Участки передадут «в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу». Также властям поручено оказать содействие в создании такого центра.

Ответственными за реализацию поручения назначены губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер Михаил Мишустин. Первый доклад они должны представить 30 апреля.

Также президент поручил создать на Дальнем Востоке и в Свердловской области спортивные центры подготовки по различным видам спорта. В Свердловской области будут готовить сборные по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту.

На Дальнем Востоке — на острове Русский и во Владивостоке — создадут центры единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академию тенниса и легкоатлетический манеж.