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Политика ,  
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Путин поблагодарил органы госбезопасности за ответ на «серьезные вызовы»

Путин поздравил с профессиональным праздником работников органов госбезопасности

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника госбезопасности поблагодарил сотрудников сферы за профессионализм и оперативный ответ на возникающие перед страной вызовы. Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин назвал праздник символом уважения общества к людям, стоящим «на страже суверенитета и конституционного строя страны». Он поблагодарил ветеранов сферы за то, что те «с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз».

По словам президента, сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, личный состав спецслужб действует грамотно и оперативно. «Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу», — сказал он.

Путин отметил, что за последний год было многое сделано для контрразведывательного обеспечения военной операции, а также защиты жителей новых регионов.

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Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Президент призвал усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям и уделить особое внимание охране государственных границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения».

Кроме того, по мнению Путина, необходимо активнее действовать по таким ключевым направлениям, как борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе оборонных.

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«И конечно, должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее», — подчеркнул Путин. Он выразил уверенность, что у органов госбезопасности хватает возможностей для защиты государства и общества.

День работника госбезопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря. В нынешнем виде праздник был учрежден в 1995 году первым президентом России Борисом Ельциным. Тогда же он приобрел свое современное название — ранее 20 декабря отмечался День чекиста. Именно в этот день в 1917 году по инициативе Ленина Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председателем этого органа стал Феликс Дзержинский. В первые послереволюционные годы ВЧК стала организатором и исполнителем политики красного террора.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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