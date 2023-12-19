Басманный суд арестовал начальника самарского главка МЧС за взятку

Начальника ГУ МЧС по Самарской области отправили в СИЗО до 15 февраля

Начальника ГУ МЧС по Самарской области отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал деньги от коммерсантов, занимавшихся в регионе системами противопожарной безопасности

Олег Бойко (Фото: МЧС России по Самарской области)

Во вторник, 19 декабря, Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство Следственного комитета России и отправил под арест начальника Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в суде.

Бойко заключили под стражу до 15 февраля следующего года. Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье вплоть до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, начальник главка получил от представителей коммерческой организации взятку на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что начальник самарского главка МЧС «оказывал покровительство» группе компаний «Витязь», которая специализируется на обеспечении пожарной безопасности.

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн руб.», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что вместе с Бойко были задержаны представители коммерческой компании Ян Гущин и Елена Тютюнник. Их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы. Их суд также отправил под арест до 15 февраля.

Парламентарий рассказал, что у коммерсантов во время обысков изъяли «черную бухгалтерию», подтверждающую регулярные передачи взяток.