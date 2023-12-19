Вечернее платье принцессы Дианы продали на аукционе за $1,1 млн

Фото: julienslive.com

Вечернее платье принцессы Дианы продали на торгах в Лос-Анджелесе за $1,143 млн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома Julien's Auction. Это самая большая сумма, за которую когда-либо с аукциона продавались платья принцессы.

Стартовая цена вечернего черно-синего платья, усыпанного звездами, была установлена на уровне $100 тыс., однако финальная стоимость лота оказалась выше в 11 раз. Личность покупателя неизвестна.

В описании платья указано, что его создал марокканско-британский дизайнер Жак Азагури. Диана была в нем на ужине, устроенном мэром Флоренции в апреле 1985 года, и на концерте Ванкуверского симфонического оркестра в 1986 году.

Также на аукционе за $381 тыс. была продана розовая шифоновая блузка, которую Диана надела для своего портрета перед помолвкой с принцем Чарльзом (сейчас король Карл III) в 1981 году. Блузка Дэвида и Элизабет Эмануэль, которые впоследствии разработали свадебное платье принцессы Дианы, изначально оценивалась в $80–100 тыс.

Азагури и Диану в 1980-х годах познакомила тогдашний редактор британского Vogue Анна Харви. Описывая поездки Дианы в свое ателье, Азагури отметил, что визиты принцессы были очень непринужденными.

«Она не просила меня спроектировать для нее конкретное платье, она знала, что может прийти сюда и найти то, что ей понравится, и что мы сможем адаптировать это и создать уникальное платье для любого случая», — рассказал модельер.