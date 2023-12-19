Краснодарский оперштаб назвал причину взрывов в Ейском районе

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Звуки взрывов, которые были слышны в Ейском районе Краснодарского края, связаны с плановым уничтожением обнаруженных ранее боеприпасов. Об этом сообщил краевой оперативный штаб в своем телеграм-канале.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, звуки взрывов — плановое уничтожение обнаруженных ранее боеприпасов», — говорится в сообщении оперштаба. О каких именно снарядах идет речь и когда они были найдены, не уточняется.

Ранее жители Ейского района пожаловались на звуки взрывов в районе морского порта, сообщает агентство «ВК Пресс». По данным издания 93.ru, взрывы были слышны в разных частях Ейска и района.

В конце ноября в Ейске на побережье Азовского моря нашли беспилотник, сообщал краснодарский оперштаб. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.