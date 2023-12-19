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Военная операция на Украине ,  
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Краснодарский оперштаб назвал причину взрывов в Ейском районе

Оперштаб: взрывы в Ейском районе связаны с плановым уничтожением боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Звуки взрывов, которые были слышны в Ейском районе Краснодарского края, связаны с плановым уничтожением обнаруженных ранее боеприпасов. Об этом сообщил краевой оперативный штаб в своем телеграм-канале.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, звуки взрывов — плановое уничтожение обнаруженных ранее боеприпасов», — говорится в сообщении оперштаба. О каких именно снарядах идет речь и когда они были найдены, не уточняется.

Власти Ейска объяснили сообщения о «взрывах»
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Ранее жители Ейского района пожаловались на звуки взрывов в районе морского порта, сообщает агентство «ВК Пресс». По данным издания 93.ru, взрывы были слышны в разных частях Ейска и района.

В конце ноября в Ейске на побережье Азовского моря нашли беспилотник, сообщал краснодарский оперштаб. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.

Теги
Краснодарский край Ейск Ейский район взрывы оперативный штаб боеприпасы
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