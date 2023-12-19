Из Домодедово на запасные аэродромы перенаправили шесть самолетов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В связи с временным запретом полетов шесть самолетов, которые направлялись в московский аэропорт Домодедово, были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«В <...> Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. В период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения», — объяснили в пресс-службе воздушной гавани.

Телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что в Домодедово и в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер». По данным источника телеграм-канала «112», все самолеты перенаправляют в Шереметьево. План «Ковер» применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе. Он уточнил, что на месте падения обломков не было разрушений и пострадавших.

В Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили украинский дрон в Одинцовском районе Московской области.