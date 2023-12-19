В КНДР запустили межконтинентальную ракету

Военные КНДР провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э. «Учения по запуску межконтинентальных баллистических ракет проводились с целью проверки боевой готовности сил сдерживания ядерной войны республики и подтверждения их мобильности, боеспособности и надежности», — уточнили в ЦТАК.

Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Ракету запустили, когда Ким Чен Ын «поднялся в центральный командно-наблюдательный центр и одобрил запуск». Запущенная ракета поднялась на 6518,2 км в высоту, пролетела чуть больше 1 тыс. км за 73 минуты и упала в воды Японского моря. Испытания «не оказали негативного влияния» на безопасность соседних стран, добавило агентство.

Испытания проходили на фоне заседания консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Южной Кореи. В совместном заявлении утверждается, что применение Пхеньяном ядерного оружия повлечет решительные ответные действия со стороны обеих стран.

Впервые военные Северной Кореи запустили «Хвасон-18» в апреле. Тогда запуском также руководил лидер страны. Он заявил, что эта ракета повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара» и позволит «кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания».