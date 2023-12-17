Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи. В объединенном комитете начальников штабов заявили, что зафиксировали пуск, но не привели подробности.

Также о запуске Пхеньяном похожего на баллистическую ракету снаряда заявили японские власти, передает NHK.

Береговая охрана Японии примерно через полчаса сообщила со ссылкой на Минобороны, что ракета уже упала. По словам японских властей, это была баллистическая ракета малой дальности, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет Kyodo.

В конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1».

Затем соглашение расторгла Северная Корея, она обвинила соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».

При подписании документа в 2018 году власти двух Корей договорились в том числе создать буферные зоны для предотвращения военных инцидентов и демонтировать в КНДР два ядерных объекта.