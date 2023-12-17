 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи. В объединенном комитете начальников штабов заявили, что зафиксировали пуск, но не привели подробности.

Также о запуске Пхеньяном похожего на баллистическую ракету снаряда заявили японские власти, передает NHK.

Береговая охрана Японии примерно через полчаса сообщила со ссылкой на Минобороны, что ракета уже упала. По словам японских властей, это была баллистическая ракета малой дальности, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет Kyodo.

КНДР расторгла соглашение о снижении напряженности с Южной Кореей
Политика
Фото:Cheng Dayu / XinHua / Global Look Press

В конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1».

Затем соглашение расторгла Северная Корея, она обвинила соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».

При подписании документа в 2018 году власти двух Корей договорились в том числе создать буферные зоны для предотвращения военных инцидентов и демонтировать в КНДР два ядерных объекта.

Читайте на РБК Pro
Что будет с курсом рубля в 2024 году
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»
Правило 20/10: как без стресса завершить все дела к 31 декабря
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Южная Корея Северная Корея баллистическая ракета

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
КНДР пообещала считать вмешательство в работу спутников объявлением войны
Политика
Япония ввела санкции против россиянина и компании из России из-за КНДР
Политика
Военный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев Политика, 18:22
В Финляндии прошел митинг из-за нового закрытия границы с Россией Политика, 18:20
Московских автомобилистов предупредили о гололеде Общество, 18:17
Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею Спорт, 18:03
Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею Спорт, 18:03
Подросток умер во время финала турнира по боксу в Свердловской области Спорт, 17:55
Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету Политика, 17:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Три авиакомпании возобновят прерванные осенью полеты в Израиль Общество, 17:44
Сийярто исключил нападение России на какую-либо страну НАТО Политика, 17:32
Путин осмотрел экспозиции регионов на форуме «Россия» Общество, 17:24
В «Единой России» введут обязательные членские взносы Политика, 17:22
Силуанов исключил национализацию «Балтики» Бизнес, 17:06
Устюгов объяснил пропуск Кубка России риском занять 100-е место Спорт, 17:05
На Украине утвердили стратегию обучения военных по образцу НАТО Политика, 17:02