МВФ предложил увеличить размер квот для членов организации до $960 млрд

МВФ предложил увеличить размер квот для членов организации на 50%

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил увеличение квот стран-членов организации на 50% или $320 млрд, следует из заявления директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Таким образом, общий объем квот составит $960 млрд.

Если страны-участницы организации согласятся с изменением квот, решение вступит в силу к 15 ноября 2024 года.

«Это решение позволяет снизить зависимость фонда от заемных ресурсов, восстановить первостепенную роль квот в нашем потенциале кредитования и усилить роль МВФ в центре глобальной системы финансовой безопасности», — говорится в заявлении.

Квоты стран-членов МВФ являются основным источником финансовых ресурсов фонда. При вступлении в МВФ каждому государству назначается квота, и оно обязано внести взнос в счет квоты в полном объеме.

Квоты выражаются в специальных правах заимствования (Special Drawing Rights, SDR) и пересматриваются через регулярные промежутки времени. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

Квота отдельной страны в целом отражает ее относительное положение в мировой экономике. Квоты также играют ключевую роль в определении числа голосов государств-членов МВФ в директивных органах фонда.

Квота России составляет 12,9 млрд SDR или около $17,3 млрд, доля голосов — 2,71%.