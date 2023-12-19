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Суд в Петербурге арестовал «водочного короля» до февраля 2024 года

Суд в Петербурге арестовал владельца ликеро-водочного завода «Ливиз» Сабадаша

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего сенатора и владельца ликеро-водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша до 14 февраля 2024 года включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Сабадашу вменяют три эпизода хищения чужого имущества: путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Дело против него возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), по которой грозит до десяти лет лишения свободы.

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