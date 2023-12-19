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ТАСС узнал причину смерти танцора из клипа Little Big Красилова

ТАСС: причиной смерти танцора Дмитрия Красилова стала сердечная недостаточность

Причиной смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе группы Little Big (Минюст признал иноагентом основателя и солиста группы Илью Прусикина), стала сердечная недостаточность, сообщил источник ТАСС.

Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что, по предварительным данным, Красилов умер из-за сердечного приступа.

О его смерти сообщил 18 декабря певец Стас Костюшкин. По словам собеседника ТАСС, накануне Красилов жаловался на плохое самочувствие, на следующий день шоумен был найден мертвым в своей квартире в Москве.

Умер танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов
Общество
Дмитрий Красилов

По данным телеграм-канала Shot, у шоумена были проблемы с сердцем из-за лишнего веса. Накануне смерти Красилов был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь», после чего он почувствовал себя плохо и поехал домой.

Дмитрию Красилову было 29 лет. Он стал известен после выхода клипа на песню Uno группы Little Big, в котором он танцует вог. Группа должна была представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, но конкурс бы отменен из-за пандемии.

Теги
танцоры сердечная недостаточность
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