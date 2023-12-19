 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Проект Versus и другие рэп-баттл площадки скрыли свои видео на YouTube

Versus и другие популярные рэп-баттл площадки, в числе которых RBL, Inde battle, БРП, «Триплет» и Siberian Groove, скрыли все видео на своих YouTube-каналах. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает канал, произошло это после задержания 17-летнего рэпера Ислама «Рецидива» Закирова, который, участвуя в рэп-баттле, зачитал строчку про избиение беременной русской женщины, что он назвал «превентивным ударом».

О задержании Закирова в Москве ранее сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Также она опубликовала видео, на котором репер извиняется перед русскими женщинами. Подозреваемый родом из Красноярского края, на видео он также сообщил, что в Москве проживает по разным хостелам, определенного места жительства у него нет.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. 18 декабря Замоскворецкий суд Москвы арестовал Закирова.

Рэпера задержали в Москве после строчек про избиение беременной русской
Общество
Фото:МВД России

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
рэпер YouTube
Материалы по теме
Рэпера задержали в Москве после строчек про избиение беременной русской
Общество
Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
На основателя группы «Пасош» завели дело за наркотики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Папа Римский разрешил священникам благословлять однополые пары Общество, 02:15
В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах Политика, 01:47
Проект Versus и другие рэп-баттл площадки скрыли свои видео на YouTube Общество, 01:41
ЦБ Нидерландов назвал Nexit плохой идеей Политика, 01:25
Siemens потеряла €600 млн после ухода из России Бизнес, 01:15
На основателя группы «Пасош» завели дело за наркотики Общество, 01:04
ТАСС узнал причину смерти танцора из клипа Little Big Красилова Общество, 00:58
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море Политика, 00:44
Убравший Акунина с афиш театр оценит риски для спектаклей про Фандорина Политика, 00:39
Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в конфликте на Украине Политика, 00:33
Шойгу поручил выполнить написанную на стене дома просьбу военного Политика, 00:15
В Роспатенте начали рассматривать спор против Apple с исходом в ₽295 млрд Технологии и медиа, 00:01
Власти одобрили международный льготный режим для Дальнего Востока Экономика, 00:00
Израиль исключил сохранение «спасательного круга террора» в Ливане Политика, 18 дек, 23:33