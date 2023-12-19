Проект Versus и другие рэп-баттл площадки скрыли свои видео на YouTube

Versus и другие популярные рэп-баттл площадки, в числе которых RBL, Inde battle, БРП, «Триплет» и Siberian Groove, скрыли все видео на своих YouTube-каналах. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает канал, произошло это после задержания 17-летнего рэпера Ислама «Рецидива» Закирова, который, участвуя в рэп-баттле, зачитал строчку про избиение беременной русской женщины, что он назвал «превентивным ударом».

О задержании Закирова в Москве ранее сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Также она опубликовала видео, на котором репер извиняется перед русскими женщинами. Подозреваемый родом из Красноярского края, на видео он также сообщил, что в Москве проживает по разным хостелам, определенного места жительства у него нет.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. 18 декабря Замоскворецкий суд Москвы арестовал Закирова.