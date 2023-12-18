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В Петербурге после жалобы пациента проверят условия в Боткинской больнице

Росздравнадзор проверит условия размещения пациентов в Боткинской больнице
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Росздравнадзор проверит условия размещения больных в петербургской инфекционной больнице имени Боткина, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео петербуржца, который попал в 15-е отделение на Миргородской улице с инфекцией. Он отказался от лечения из-за ужасных условий в больнице: в палатах было рваное постельное белье, грязные и облупившиеся стены и сломанные замки в туалетах. По его словам, во всем отделении стоял запах табака.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверит информацию СМИ об условиях пребывания пациентов в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации ведомства.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

На состояние этого отделения уже жаловались в 2019 году. Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным россиянка сообщила, что в медучреждении «битые стекла, мыши, тараканы» и не осуществляется запланированный ремонт. Главврач больницы Алексей Яковлев в ответ заявил, что «ужасы» про стационар преувеличены, но признал наличие проблем.

Боткинская больница, расположенная недалеко от Невского проспекта, — одна из старейших в Санкт-Петербурге, она построена в 1882 году.

Теги
Больница Санкт-Петербург Росздравнадзор
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