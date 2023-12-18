В Варшаве назвали невозможным продолжение следствия по крушению Ту-154

В Минобороны Польши заявили о невозможности снова расследовать крушение Ту-154

Место крушения самолета Ту-154, Смоленская область, 10 апреля 2010 года (Фото: UPPA / Zuma / Global Look Press)

Возобновление работы комиссии по расследованию крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году невозможно, ее ликвидация — это неоспоримый юридический факт. Об этом заявил официальный представитель польского оборонного ведомства Януш Сеймей, передает агентство PAP.

Он отметил, что ликвидация комиссии является «юридическим фактом, неоспоримым, в соответствии с решением министра национальной обороны». «Любые действия бывших членов комиссии в ином объеме, чем описан в решении, не имеют юридической силы», — добавил он.

Заявление было сделано после решения руководителя комиссии Антония Мачеревича продолжить работу органа и собрать его на заседание 18 декабря.

15 декабря Министерство национальной обороны Польши решило ликвидировать подкомиссию по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Заместитель министра обороны Цезарь Томчик назвал упразднение этого органа «концом лжи польского государства».

Самолет Ту-154 с президентом Польши на борту разбился в апреле 2010 года под Смоленском. Катастрофа произошла в условиях низкой облачности и плохой видимости. Кроме Качиньского тогда погибла его супруга Мария, а также высшее военное руководство страны, депутаты сейма, религиозные и общественные деятели. Общее число жертв составило 96 человек.

Первое расследование польской стороны показало, что самолет разбился из-за неправильного выбора высоты полета в условиях недостаточной видимости. В 2015-м к власти в стране пришла партия «Право и справедливость», возглавляемая братом погибшего президента Ярославом Качиньским.

После этого комиссия по расследованию катастрофы возобновила свою работу и в апреле 2022 года обвинила в крушении борта Россию. Москва неоднократно выражала несогласие с предположениями о своей причастности к катастрофе.