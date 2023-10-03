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Политика ,  
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Германия запланировала разместить в Литве бригаду военных

Министр Писториус: Германия запланировала отправить в Литву бригаду военных
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Германия намерена направить в Литву бригаду военнослужащих, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус эстонскому гостелерадио ERR.

По словам Писториуса, бригаду (обычно состоит из 2–4 тыс. военных) планируется создать в конце 2024 года. Он отметил, что Германия никогда не перебрасывала за границу целую бригаду. «Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. <...> Это первый раз, и мы должны делать это шаг за шагом», — подчеркнул министр.

Глава Минобороны добавил, что власти Германии и Литвы ведут переговоры о шагах, которые страны предпримут в ближайшие годы. Планируется, что к концу ноября или началу декабря появится «дорожная карта». Писториус объяснил, что перед отправкой военных нужно создать соответствующую базу — оборудовать казармы, склады, полигоны, а также гражданскую инфраструктуру для семей военнослужащих.

Министр рассказал, что Германия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП и даже больше. «Мы должны приложить усилия, чтобы достичь ежегодно 2% ВВП, но я уверен, что в ближайшие несколько лет пойдем дальше. В следующем году мы достигнем 2%, используя специальный фонд — €100 млрд и регулярный бюджет моего министерства», — заявил он.

О планах ФРГ ежегодно тратить на оборону сумму, эквивалентную более 2% ее ВВП, канцлер Олаф Шольц объявил через несколько дней после начала российской военной операции на Украине. Он заявил, что федеральный бюджет Германии в том же году дополнительно получит €100 млрд для «необходимых инвестиций и оборонных проектов».

Писториус в минувшем июле сообщил, что бундесвер подписал контракты на более чем треть из выделенных правительством €100 млрд. По его словам, благодаря спецфонду Германия смогла закупить истребители F-35A, системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, системы противоракетной обороны Arrow-3 и боевые машины пехоты Puma, а также обновить снаряжения солдат бундесвера.

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Теги
Германия Борис Писториус Литва военные бригада
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