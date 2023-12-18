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Умер артист балета и педагог Большого театра Валерий Лагунов

Скончался танцовщик и балетмейстер-репетитор Большого театра Валерий Лагунов
Валерий Лагунов
Валерий Лагунов (Фото: bolshoi_theatre / Telegram)

В возрасте 81 года скончался танцовщик и балетмейстер Большого театра Валерий Лагунов.

«На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Лагунов, артист балета (1962–1983) и балетмейстер-репетитор (1996–2023) Большого театра. Большой театр скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщила пресс-служба театра.

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Валерий Лагунов родился в Москве в 1942 году. В 20 лет окончил Московское хореографическое училище. С 1962 по 1996 год участвовал в постановках Большого в качестве артиста балетной труппы.

В репертуаре Лагунова были роли в «Щелкунчике», «Лебедином озере» и «Спящей красавице» Чайковского, «Трубадуре» Прокофьева, «Легенде о любви» Меликова, а также других постановках.

После завершения карьеры танцовщика он работал в Большом балетмейстером-репетитором. В 2007 году Лагунов выпустил мемуары «Шипы и розы большого балета».

Теги
Большой театр балет смерть скончался артист
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