Умер артист балета и педагог Большого театра Валерий Лагунов

Валерий Лагунов (Фото: bolshoi_theatre / Telegram)

В возрасте 81 года скончался танцовщик и балетмейстер Большого театра Валерий Лагунов.

«На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Лагунов, артист балета (1962–1983) и балетмейстер-репетитор (1996–2023) Большого театра. Большой театр скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщила пресс-служба театра.

Валерий Лагунов родился в Москве в 1942 году. В 20 лет окончил Московское хореографическое училище. С 1962 по 1996 год участвовал в постановках Большого в качестве артиста балетной труппы.

В репертуаре Лагунова были роли в «Щелкунчике», «Лебедином озере» и «Спящей красавице» Чайковского, «Трубадуре» Прокофьева, «Легенде о любви» Меликова, а также других постановках.

После завершения карьеры танцовщика он работал в Большом балетмейстером-репетитором. В 2007 году Лагунов выпустил мемуары «Шипы и розы большого балета».