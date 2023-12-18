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В Подмосковье локомотив снес фуру на переезде. Видео

В Домодедово локомотив врезался в фуру на железнодорожном переезде

В Подмосковье локомотив снес фуру на переезде. Видео
Video

В подмосковном Домодедово локомотив с вагонами столкнулся с фурой, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, авария произошла в 12:22 мск. Локомотив на высокой скорости врезался в «КамАЗ» с крытым полуприцепом, который остановился на железнодорожном переезде. Движение поездов задержали примерно на 15 минут. Проверку проводит Юго-Западная транспортная прокуратура.

Подмосковная полиция уточнила, что поезд ехал по тупиковой ветке, в результате ДТП никто не пострадал. Люди успели выпрыгнуть из салона до столкновения.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Накануне, 17 декабря, на западе Москвы автобус врезался в светофор, пострадали четыре пассажира. По данным госавтоинспекции, водитель не справился с управлением.

Теги
Московская область ДТП КАМАЗ Домодедово
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