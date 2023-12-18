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Греция снова возглавила рейтинг «экономик успеха»

The Economist: в 2023 году Греция стала страной с наиболее успешной экономикой
Афины, Греция
Афины, Греция (Фото: Fei Maohua / XinHua / Global Look Press)

Греция возглавила рейтинг экономик, добившихся наибольших успехов в 2023 году, который составил журнал The Economist. В прошлом году она также заняла первое место.

Реальная стоимость фондового рынка в стране выросла на 40%, говорится в публикации. Однако эксперты отметили, что Греция все еще «беднее, чем в начале 2010-х годов».

В пятерку лидеров также вошли Южная Корея и США, Израиль и Люксембург. Закрыли рейтинг Британия, Швеция, Словакия, Австрия, Исландия и Финляндия.

The Economist ранжировал страны по пяти экономическим и финансовым критериям — базовой инфляции, ширине инфляции (доле товаров в потребительской корзине), ВВП, числу рабочих мест и показателям фондового рынка.

Греция спустя 12 лет вышла из-под усиленного надзора кредиторов
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В 2010 году Афины обратились за помощью к Евросоюзу, чтобы избежать дефолта. В том году, а также в 2012 и 2015 годах стране предоставили три пакета экономической помощи. За эти годы экономика Греции сократилась на 25%: там сокращались пенсии, увеличивались налоги, властям приходилось жестко экономить.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из механизма жесткого внешнего управления со стороны иностранных кредиторов.

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Тогда за греческой экономикой установили специальное наблюдение, кредиторы проводили периодические оценки состояния греческой экономики и составляли соответствующие отчеты, следя за установленными для нее показателями.

В 2020 году Еврокомиссия одобрила выход страны из-под режима усиленного контроля.

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