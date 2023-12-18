В Петербурге задержали подростков, заливших пеной двери квартир военкоров

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Полиция Санкт-Петербурга задержала несовершеннолетних, которые залили строительной пеной двери квартир, где живут семьи военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.

Против подростков возбуждены два уголовных дела. В Приморском районе их действия квалифицировали как умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). В Красносельском районе завели дело по ст. 213 УК (хулиганство). По первой статье виновным может грозить до пяти лет лишения свободы, по второй — до восьми лет.

Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. В ведомстве полагают, что подростки действовали по заданию третьих лиц.

Ранее военкор Роман Сапоньков и спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщили, что неизвестные залили строительной пеной проемы дверей их квартир. «Фонтанка» уточняла, что квартира Сапонькова находится в Приморском районе города. «Деловой Петербург» в свою очередь сообщал, что пеной залили квартиру Стешина в Красносельском.

По данным издания, квартиру спецкора «Комсомольской правды» залили первой, днем 17 декабря. МВД сообщало, что квартиру в Приморском районе залили вечером того же дня около 20:00.

Сапоньков и Стешин рассказали, что по обоим случаям были написаны заявления в полицию. Последний отметил, что дверь залили в квартире, где он уже не прописан. «Комсомольская правда» в свою очередь уточнила, что Стешин находится в зоне спецоперации.

Сапоньков сообщил, что также находится в зоне боевых действий. Он уточнил, что прописан в квартире, дверь которой была залита.