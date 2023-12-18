Военкорам Сапонькову и Стешину пеной залили двери квартир

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Неизвестные залили монтажной пеной периметры дверей квартир военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.

По данным «Фонтанки», квартира Сапонькова находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел накануне 17 декабря, около 20:00 мск, пишет газета. Как сообщил сам военкор, неизвестные испортили дверь квартиры, где он прописан. «Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию», — написал он. Сапоньков уточнил, что находится на военной операции.

Сначала военкор заявил, что полиция отказалась приезжать на вызов, сославшись на отсутствие угрозы жизни. Позднее он написал, что правоохранители прибыли на место около 22:30 мск.

В МВД, в свою очередь, заявили, что 17 декабря в полицию поступало сообщение о повреждении имущества. По данным полиции, неизвестные запенили дверь в многоквартирный холл. На место приезжал участковый, затем правоохранители начали проверку и розыск злоумышленников, сообщили в ведомстве.

Также о том, что ему запенили дверь в квартиру, сообщил спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. По словам военкора, речь идет о его старом месте прописки. «Уже сняли данные с камер, надеюсь и делом коллеги займутся так же плотно», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщал «Деловой Петербург», квартира Стешина расположена в Красносельском районе города. По данным издания, дверь в помещение залили пеной около 13:42 мск 17 декабря, в полицию об этом сообщила женщина. «Комсомольская правда», в свою очередь, уточнила, что Стешин также находится на военной операции.