Опубликованы кадры взрыва на автомойке в Ижевске, где пострадали три человека

В Ижевске при взрыве на автомойке пострадали три человека. Видео

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В Ижевске на автомойке произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека, сообщило Следственное управление по Удмуртии в телегам-канале.

Сообщение о возгорании на автомойке поступило в 7:33 (6:33 по мск) 18 декабря, сообщило МЧС Удмуртии в своем телеграм-канале. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, здание уже горело. В 7:49 (6:49 по мск) возгорание потушили, его площадь составила 10 кв. м.

За помощью к медикам сначала обратился один человек и позднее еще двое — руководитель и администратор автомойки, которые находились рядом с зданием в момент взрыва. Оба получили ожоги лица и кистей рук.

По данным следствия, причиной взрыва стала утечка газа в котлах, использовавшихся для отопления помещения. Следственный отдел по Первомайскому району Ижевска начал доследственную проверку.