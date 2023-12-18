В Краснодаре мужчина застрелил строителя за неправильно вырытую траншею

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства строителя в бытовом вагончике в Краснодаре, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По информации ведомства, 17 декабря неизвестный не менее четырех раз, предположительно, из ружья, выстрелил по бытовому строительному вагончику по улице Боннской. В этот момент в нем находились двое рабочих. В результате один мужчина умер, второго госпитализировали с огнестрельным ранением в ногу. Подозреваемого в убийстве разыскивают.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц). В первом случае виновным может грозить до 15 лет лишения свободы, во втором — также до 15 лет, учитывая, что преступление не было доведено до конца.

Как сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Краснодарского края, стрельбе предшествовал конфликт из-за траншеи: по мнению нападавшего, строители вырыли ее неправильно и не в том месте.

«Неизвестный поругался со строителями, затем уехал, взял ружье, вернулся и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились. Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега — госпитализирован с ранением в ногу», — рассказал собеседник агентства в прокуратуре.

Он уточнил, что погибший и пострадавший — российские граждане.

Как сообщает SHOT, конфликт произошел накануне около 22:00 по местному времени (совпадает с московским). По его информации, нападавший ворвался в вагончик сотрудников строительной компании «Сокол», расстрелял их и скрылся. Погибшему, как утверждает канал, был 61 год, раненому — 52. SHOT пишет, что со слов пострадавшего, убийцу он не знал.

На месте событий, по данным канала, обнаружили патроны и гильзы 12 калибра.

РБК направил запрос в строительную компанию «Сокол».