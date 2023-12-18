Видео аварии машины с автомобилем из кортежа Байдена

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В Делавэре неизвестный на автомобиле врезался в машину из кортежа Джо Байдена. Авария произошла в момент, когда президент США покидал свой предвыборный штаб и подходил к машине. На кадрах с места происшествия видно, как Байден подходит к своей машине. В этот момент на заднем плане слышен звук столкновения. Президент США и охрана ненадолго остановились на месте и стали смотреть в сторону, где произошла авария. Позже они сели в автомобиль и уехали. Сотрудники Секретной службы окружили автомобиль, который врезался в машину кортежа, и задержали водителя.