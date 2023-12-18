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Минэнерго назвало число остающихся без света из-за циклона «Ваня»

В ЛНР, ДНР и Ростовской области из-за погоды остаются без света 254 тыс. человек

В трех регионах России — ЛНР, ДНР и Ростовской области — без света к утру 18 декабря остаются 254 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

По состоянию на 06:00 мск 18 декабря из-за непогоды без света оставались:

  • в ДНР — 138 тыс. человек;
  • в ЛНР — 116 тыс. человек;
  • в Ростовской области — 790 человек.

В Минэнерго отметили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В России 679 тыс. человек остались без света на фоне циклона «Ваня»
Общество
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

В середине декабря на регионы России обрушился циклон «Ваня». По данным синоптиков, он возник над Молдавией, после чего двинулся в сторону Москвы и Поволжья. Позднее циклон переместился в южные регионы России, писал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К вечеру 15 декабря на фоне циклона в регионах без света остались почти 700 тыс. человек.

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Теги
ЛНР ДНР Ростовская область отключение электричества Минэнерго циклон
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